Le jeu est prévu sur PC/Switch2/Switch

Genre : Aventure / Narratif

Date de sortie : 25 Juillet 2025

Langues : Anglais / Japonais / Chinois

Trailer

OpenCritic 81%

Histoire : Un jour après la résolution des nouveaux meurtres en série du Cyclope, l’idole d’Internet Iris Sagan (alias A-set) est enlevée par un OVNI et forcée de participer à un jeu d’évasion mortel nommé The Third Eye Game. Pendant ce temps, ailleurs en ville, un dispositif mystérieux est découvert. Il ressemble à un cercueil, et un mot y est attaché :« Psync me »S’appuyant sur un fragile lien de communication avec Iris, un homme reprend du service pour traquer cet OVNI qui ne devrait pas exister. Aux côtés de son partenaire IA-Ball, Aiba, il se lance dans une nouvelle enquête. Cet homme… c’est l’agent spécial Kaname Date.Bonus : Si vous connaissez pas cette licenceAI: THE SOMNIUM FILES à 3,99€ en promo sur l'eShopDémo disponible