Alors que les discussions autour du prix de la Switch 2 se poursuivent, Doug Bowser, président de Nintendo of America, comprend que certains consommateurs « pourraient ne pas être en mesure de s'offrir » la console.Bowser s'est exprimé sur le coût de la Switch 2 lors d'une récente interview. Pour ceux qui s'intéressent à l'écosystème global de Nintendo, Doug Bowser a souligné que la Switch 1 continuerait d'être disponible. De nouveaux jeux pour cette console continueront également d'être lancés jusqu'en 2026.Bowser a déclaré à CBC :"Lorsque nous regardons la Nintendo Switch 2 et que vous pensez aux ensembles de fonctionnalités dont j'ai parlé ... nous pensons que le prix est approprié pour la valeur de la machine et l'expérience de jeu dans son ensemble.