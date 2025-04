- DF disent que les jeux montrés (3rd party) sont au niveau de la PS4 de base.- La Switch 2 peut faire les choses différemment voir mieux grâce à son architecture plus moderne par rapport à la PS4.- Le framerate est plus inconstant dans FF7 ou Hogwarts Legacy, ils attendent de voir le code final des ces 2 jeux pour juger.- Les jeux tiers comme Elden Ring, FFVII Remake, Hogwarts Legacy montrent une qualité d'image similaire à ce qu'on peut voir sur la PS4 avec parfois de meilleures choses comme l'éclairage provenant de la version Integrate bien différent de la version de base.- Hogwarts Legacy est en 720p sur NSW2 contre 900p sur PS4.- Zelda BOTW & TOTK en 1440p/60fps contre 900p/30fps sur NSW.- Metroid Prime 4 tourne en 4k/60fps.- Pour Elden Ring le jeu affiche moins de choses à l'écran que la PS4 et le framerate n'est pas analysable car le jeu est à 30fps mais le trailer montré par Nintendo était à 60fps, c'est un cas particulier.- La NSW2 a l'air de pouvoir exécuter n'importe quelle version du DLSS, meme si il faudra voir l'impact sur les performances car le coût est très élevé sur un tel gpu (T239 ici).- Ils pensent que le Steam Deck reste un peu plus performant mais la Switch 2 peut combler l'écart avec son architecture plus récente.- Selon leurs sources, les déclarations récentes de Nvidia comme quoi la NSW2 est 10x la première Switch en termes de performances graphiques sont vrais.- Pour eux, de ce qu'ils ont vu et compte tenu de ce à quoi ils ont accès, la NSW2 n'est qu'une PS4 modernisée avec la possibilité de 4K/RT/DLSS, la comparaison avec la PS4 Pro, Series S ou One X n'a pas lieu d'être.- Ils disent que le saut entre la NSW et NSW2 est comme celui de la PS3 à la PS4.