Après le Nintendo Direct consacré à la Switch 2, Sony se pose des questions ou plutôt posent des questions à ses joueurs.Q1 : Comme vous le savez peut-être déjà, Nintendo a annoncé que la Nintendo Switch 2, le successeur de la Nintendo Switch, sortira le 5 juin 2025 pour 449,99 $ / 395,99 £.Dans quelle mesure êtes-vous intéressé par l’achat de la Nintendo Switch 2 ?Q2 : En pensant aux annonces Nintendo Direct : Nintendo Switch 2, de quelle manière votre opinion a-t-elle évolué, le cas échéant, sur Nintendo et Sony (favorablement, pas changé, etc...)Q3 : Quels aspects de la console Nintendo Switch 2 (annoncée le 2 avril) vous intéressent le plus ?Lorsqu'il est connecté : résolution jusqu'à 4K, prise en charge du HDR, de la VR et fréquences d'images jusqu'à 120 ipsCaractéristiques du contrôleur Day-Con 2 (fixation magnétique et compatibilité avec la souris)GameChat en utilisant le bouton TVConnectez-vous en face à face avec une caméra USB-CGBÉcran LCD haute définition : écran de 7,3 pouces, résolution 1080pQ4 : Vous trouverez ci-dessous une liste de raisons potentielles d'acheter la Nintendo Switch 2.Veuillez sélectionner les 1 à 3 principaux facteurs de motivation pour vous.Pour jouer à des jeux exclusifs améliorés et/ou nouveauxPour rester en contact avec la communauté des joueursPour le nouveau pack sur le thème de Mario KartLes nouvelles fonctionnalités et accessoires sont passionnantsPour mettre à niveau mon matériel en généralJ'achète toujours les consoles les plus récentesQ5 : Que pensez-vous de l'approche de précommande de la Switch 2 ? (précisé ci-dessous si vous ne connaissez pas)L'inscription prioritaire sera accordée aux inscrits ayant acheté un abonnement Nintendo Switch Online avec un minimum de 12 mois d'abonnement payant et un minimum de 50 heures de jeu au total, au 2 avril 2024.