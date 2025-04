Nintendo serait contraint et forcé de prendre exemple sur Sony. Ok, alors prenons en exemple Zelda et Horizon.Horizon Zero Dawn Remaster sort à 70 euros,il est à 30 euros neuf, je parle même pas de la version PS4.L'upgrade est à 10 euros (même si on a eu l'original gratuit lors de l'initiative Play At Home).Zelda Breath of the Wild sort à 70 euros, il est toujours à 50 eurosL'upgrade à 10 euros.Et ce malgré le peu d'évolution des graphismes et le peu de travail fourni, rien à voir avec le gap d'Horizon.Bref.