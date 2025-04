Comme ils le disent, pas de problème sur XBOX, mais sur PS5 et Pro, des jeux qui lag par moment toutes les 8 secondes dans certains cas. Malgré les multiples mises à jour ces dernières années.Bref, spéciale dédicade de Sony pour ceux qui ont investi, TV + console...LES JEUX EN QUESTION :The LAST OF US PART 2 REMASTEREDThe LAST OF US PART 1DIABLO 4HOGWARTS LEGACYELDEN RINGRESIDENT EVIL 4RATCHET AND CLANK : RIFT APARTMARVEL'S SPIDERMAN REMASTEREDMETAPHOR RE-FANTAZIOKINGDOM COME DELIVERANCE 2A tester sur NS2 qui embarque pour sa part le GSYNC de nvidia + VRR, la qualité Nvidia devrait épargner ses joueurs.