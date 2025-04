Un devkit Switch a fuité incluant de multiples prototypes de jeux, certains inutiles vu que sortis (Splatoon 2, Arms et Rime) mais trois autres annulés depuis :- Un nouveau Ridge Racer par Bandai Namco Singapour- Un LEGO Civilization- Un aperçu du "Project Harmony" de Retro Studios, un jeu d'action "musical" apparemment si pitoyable qu'il fut annulé (donnant à Retro l'occasion de reprendre le chantier Metroid Prime 4).Des vidéos sont susceptibles d'arriver prochainement mais en attendant, ci-dessus un visuel proto de Project Harmony, et dans le lien en dessous du gameplay du Ridge Racer :

posted the 04/07/2025 at 07:45 AM by shanks