Yop,J'étais curieux de savoir si certains avaient ( ou sont en train) de faire Skyrim SE avec le mod Thana Khan pack? N'ayant jamais fait Skyrim pour diverses raisons ( manque d'envie, de temps etc), je voulais me lancer dans l'aventure ( même si je le finirai sûrement dans 1000 ans fufufu) et j'ai du coup installé le Thana Khan pack en question.Voici quelques screens.Comparaison avec Skyrim SE non modéJe suis impressionné de ce qu'on peut faire avec un PC moyen de gamme à 800 euros. Pas de trolls de bas étage sur cet article, le but étant surtout de partager à ceux qui voudraient tenter l'aventure avec ce mod pack. En précisant bien sur que le pack en question fait plus de 300 Go ( + de 1400 mods et 1721 plug-in). Et bien sur il y a tout un tas d'autres améliorations autres que graphiques dans le pack =)Bon game et bon week end.