Pour moi le vrai prix de la console c'était 399 euros!



Maintenant malgré que je critique beaucoup ce que fait Nintendo actuellement pour son produit car pour moi Nintendo déraille:



En vérité même à 350 euros je n'aurais pas acheter la Switch 2!



Je n'ai absolument plus le temps de jouer car j'ai pratiquement 50 jeux Switch encore sous blister a terminer.



Et que des jeux PS5 en cours et que le vrai petit plaisir que je me fais aussi c'est avec les jeux retro.



Franchement pour moi Mario Kart world va sans surprise être un système seller.



Et j'ai eu un gros coup de coeur (malgré le design de Donkey) pour Donkey KongBananza).



Comme beaucoup je suis victime du phénomène Backlog...tellement que je m'interdis d'acheter des nouveautés.



Nintendo je pense a merdé MAIS (pour l'instant) peut se le permettre!



Car



1.Pas de concurrence actuellement.



2.Alors chose amusante pour le launch, ils ont seulement sorti leur carte la plus importante et la plus vendeuse ces dernières années pour Nintendo: MARIO KART!

Ils se permettent même donc de ne pas apporter un nouveau MARIO 3D et un ZELDA 3D.

Ce qui veut dire que Nintendo qu'avec Mario Kart, Donkey Kong Bananza et Metroid Prime 4) a juste passer la première vitesse et qu'ils ont vraiment encore des cartes énormes dans leurs jeux! MARIO, ANIMAL CROSSING, ZELDA, XENOBLADE, FIRE EMBLEM, SMASH, SPLATOON...