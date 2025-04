Jeux Video

L'info commence à tourner sur les réseaux et pourrait vite devenir officielle :



- Nintendo a décidé d'annuler UNIQUEMENT AUX USA l'ouverture des précommandes de la Switch 2 le 9 avril afin d'examiner la hausse des frais de douane (donc possible augmentation du prix).

- Le lancement reste lui inchangé (5 juin)





UP :

Information officialisée dans un communiqué de Nintendo.

Pas plus de détails pour l'heure.