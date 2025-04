La version + de Ys X: Nordics, Ys X: Proud Nordics, se montre via une pub de 30 secondes.Le temps d'apercevoir en autre les nouveaux personnages, mécaniques de gameplay et une nouvelle illustration.Sortie prévu au moins sur PS, PC et Switch 2.

Who likes this ?

posted the 04/04/2025 at 11:17 AM by guiguif