Yo mina,Alors, tout d'abord, je voudrais dire que j'ai précommandé cette Switch 2 à 499 € avec MK Tour. Je précise cela pour mieux expliquer ma position sur ce que je pense de ce Nintendo de 2025.Nintendo, précurseur du jeu vidéo! Oui, car c'est le premier constructeur qui a lâché les chevaux du point de vue du prix des jeux ! Avec un MK Tour à 89,99 €! On pensait tous que cela viendrait de Sony, qui domine les deux dernières générations avec des jeux AAA ayant des coûts de production de plusieurs centaines de millions. Mais non, Nintendo, le génie absolu, a donné le ton et va ouvrir le marché du jeu vidéo à la vente de jeux à 89,99 € sans gêne pour ses titres les plus attendus. On constate que les jeux moins ambitieux, comme DK Bananza, coûteront le prix d'un AAA de chez Sony à 79,99 €. Ce qui signifie aussi qu'avec ce choix tarifaire, le dématérialisé va encore prendre un coup, avec un message assumé : si tu veux le jeu en physique, tu lâches encore plus de billets. Alors que les autres concurrents ont maintenu un équilibre de prix entre les deux formats.De plus, Nintendo est un génie (du business), car on sait tous que ses jeux ne baissent pas avec le temps. Donc, MK Tour restera au-dessus de 70 € pendant des années, garantissant des ventes et des revenus stables tout au long de la vie de la Switch 2.Enfin, concernant le prix de la console, là encore, aucune surprise : ils n'ont pas tremblé en annonçant ce prix lors de la première présentation, tout en maintenant une marge bénéficiaire de 30 % sur chaque console! Sauf au Japon où là ils ont pris la décision de rester sur un prix de produit d'appel. Patriotisme quand tu nous tiens.Ils vont se faire des boules en or sur cette génération. Je crois que Sony et Microsoft sont en PLS depuis l'annonce, en voyant le manque à gagner face à ce coup de maître de Nintendo. Mais vont clairement se rattraper sur la prochaine genMais quelque part, c'est pour cela que Nintendo est un précurseur dans le jeu vidéo. Car il n'y avait qu'eux pour augmenter les prix sur l'ensemble de leurs offres, au-dessus de la concurrence (sur le prix des jeux et sur les marges des consoles), car seule leur fanbase peut suivre une telle augmentation via la Switch 2.Des génies et, grâce à eux, nous allons avoir un marché du jeu vidéo où les prix vont clairement augmenter. Je pense notamment à GTA 6, qui pourra probablement être vendu à 89,99 €, peut-être pas sur PS5, mais sans doute sur PS6.Pour ma part, j'ai pris la Switch 2 parce que je ne voulais pas sauter deux générations de consoles, vu que la dernière que j'avais achetée était la Wii U. Je compte aussi me procurer quelques jeux d'occasion (en veillant à éviter la liste noire des jeux incompatibles) sur Switch, histoire de rattraper le temps perdu durant la longue génération de la Switch 1.