Un groupe croissant d’actionnaires d’Ubisoft, mené par AJ Investments, a adressé une lettre ouverte demandant la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE). L’objectif ? Permettre un vote sur l’accord récemment conclu entre Ubisoft et Tencent pour la création d'une nouvelle filiale, jugé défavorable aux actionnaires.Deux résolutions sont proposées : la première vise à renégocier l’accord sous la forme d’une vente d’actifs d’au moins 4 milliards d’euros. La seconde propose le versement d’un dividende exceptionnel de 23 euros par action, soit un total de 3 milliards d’euros.Les actionnaires expriment leur inquiétude quant aux bénéfices réels de cet accord, soulignant une chute de plus de 20% du cours de l’action Ubisoft après son annonce. Ils dénoncent une opération visant à contourner les règles d’offre publique obligatoire et à renforcer le contrôle de la famille Guillemot.L’affaire pourrait prendre de l’ampleur si Ubisoft refuse de répondre aux exigences des actionnaires mécontents.