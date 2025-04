Bonjour à toutes et à tous, Après les tarifs annoncés par Nintendo concernant les jeux Nintendo, l'enseigne Leclerc annonce des tarifs plus " acceptable". Mario kart : 69 euros Donkey Kong : 59 euros Ça pique encore mais ça pique moins et avec le bundle Switch 2 + Mario Kart à 499, le jeux revient à 30 euros (en dématérialisé...). Ça va un peu mieux ? :-) Lien : https://www.e.leclerc/recherche?q=Switch

posted the 04/03/2025 at 10:09 AM by amamiya