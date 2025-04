Durant le ND de la Switch 2:



3 jeux qui m'ont réellement surpris car vraiment totalement inattendus



Kirby Air Riders, ce choix super contestable de Sakurai



The Duskblood bien sur car c'est un jeu exclusif de Fromsoftware et même 2 fois surpris puisqu'au final il ne s'agit que d'un PvPvE



Wildhearts S, incompréhensible choix cette copie de Monster Hunter avait fait un total flop, il me semble même que les serveurs avaient été fermé au bout d'1 mois.



Je devrais rajouter Drag X Drive mais ce jeu qui ressemble à un mauvais produit d'Ubisoft va vite disparaitre des mémoires.



et vous qu'est-ce que vous avez trouvez de surprenant?