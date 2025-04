...pour embrouiller les joueurs car sans même parler du gros problème que constitue les prix, c'est un vrai bordel sans nom que Nintendo a balancé hier.



Jeu switch , switch 2, switch 2 edition , physique, pas physique, pas vraiment physique, version +, version ++, 1080p 120 fps, 4k 60 fps, mode docké, pas docké, application mobile compagnon...on rajoutera le NSO+ gamecube (franchement ils pouvaient attendre avant de le présenter c'était vraiment pas la priorité).



Normalement Nintendo c'est les rois des tutos pour apprendre à jouer, à permettre à tous les joueurs de maitriser un jeu pour ne pas abandonner rapidement par frustration...la base, la simplicité quoi.



Nintendo vient d'inventer le JV contraignant.

Le succès historique de Nintendo tenait principalement dans la simplicité allant souvent à contre-courant de la technologie (refusant un service internet, la vidéo, les chats,etc), Nintendo c'était simple: tu mets la cartouche tu appuis sur le bouton power et hop tu peux jouer immédiatement en moins de 10 secondes...aujourd'hui tu vas mettre 1 heure pour choisir ton jeu que tu achètes car les versions sont pas toutes les mêmes, tu devras avoir créer un compte sur Internet, tu devras paramétrer ta console, télécharger des mise à jour...non vraiment on marche sur la tête.



Hé bien là vraiment c'est le royaume du bordel, tu veux perdre ta clientèle, on parle bien de celle qui est capable de forcer pour mettre un joycon gauche à droite de la Switch...



Un des avantages des consoles sont normalement la facilité d'utilisation comparé aux PC portables qui se la joue console avec des séances à chercher qu'elle est le mode d'optimisation pour obtenir pour jouer correctement.



Pour la Switch on a eu en new Ip: ARMS ( dynamique et attrayant ) et 1,2 Switch ( simple et convivial )

là on a Drag x Drive ( moche et repoussant ) et Switch 2 Welcome tour (une arnaque payante).



Enfin ces horribles packaging avec la barre Rouge en haut. On se doute qu'en raison des obligations légales, ils ont pas voulu mettre la barre rouge en bas afin de ne pas avoir le logo d'âge conseillé qui viendrait abimé la barre rouge si elle était en bas.



Pour l'instant on a l'impression que presque (manque un nouveau Zelda et un nouveau Mario) tous les ingrédients sont là

mais

que les cuisiniers font n'importe quoi en te servant le dessert à la place de l'entrée, qu'ils ont sucré la salade, réchauffé le pain congelé qu'ils ont mis au congélateur, que les torchons sont payants et que les prix sont pas indiqués sur la carte et que l'eau est payante...etc, etc

et surtout ils pensent de te faire cracher un max sans avoir 4 étoiles au Michelin.



Ils ont ouvert la porte à la concurrence qui habilement peut offrir une console portable et aura par exemple juste à offrir gratos le level-up de puissance des jeux que possèdent déjà les joueurs ( ce qui aurait du être gratuit et quasi invisible avec le dlss ).



Dans l'absolu, le line-up j'ai aimé le donkey Kong 3D openworld sandbox et Mario Kart World c'est zéro risque car c'est une série must-have absolue. Le tout compléter par un Hyrules Warriors 3, par contre Kirby Air Riders je doute que les joueurs étaient demandeur. On verra pour ce dernier.

Sachant qu'avec Elden Ring, Cyberpunk, Daemon X Machina : Titanic Scion, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Street Fighter 6, The Duskbloods et Yakuza 0: Director's Cut etc les tiers on affiché leur désir d'être présent.



Mais je suis curieux de voir comment les joueurs voudraient s'acheter au prix fort des jeux qu'ils possèdent déjà comme SF6 d'autant plus que le jeu sera simplement téléchargeable.



Le support des tiers pourraient vite déchanter!



Vraiment le JV pourraient connaitre une crise sans précédent si ils pensent que sortir des portages déjà vendus à plusieurs millions...au prix fort!