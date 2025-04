Certains d'entre vous savent peut-être que j'aime bien les stats et les chiffres. Le succès potentiel d'un jeu ou d'une console, je vais évidemment m'y projeter avec des éléments objectifs et se basant sur une conviction.Avant même son nom et sa sortie officielle, j'imaginais déjà que la Switch 2 allait avoir un destin ressemblant à la 3DS.En effet, la 3DS devait reprendre le flambeau du succès énorme que fut la DS avec 150M d'unités vendues. Or la 3DS ne fera "que" la moitié avec 75M.Historiquement, Nintendo n'est jamais parvenu à enchaîner 2 succès commerciauc de suite de consoles de salon. Même la SNES avait fait moins que la NES, là où la PS2 avait surclassée la PS1 par ex.Alors, pour la Switch 2, je la compare à la 3DS, console portable, car le prix de lancement fût un frein pour la 3DS à l'époque et Nintendo avait su se résoudre à baisser les prix quelques semaines après. Mais c'était trop tard, le mal était fait.C'est pour toutes ces raisons que je pense que la Switch 2 ne fera pas aussi bien que la Switch 1 au vu des prix et de la politique du tout démat, Nintendo étant un des derniers bastions du physique.Je ne crois pas non plus en un flop comme la Wii U mais que ça pourrait tourner autour de 80/90M à terme.On verra déjà les premières tendances dans quelques semaines puis lors des fêtes de fin d'année ce que ça donnera