Peut-être une erreur, peut-être pas une erreur.Toujours est-il que Yoshi's Wooly World est le meilleur Yoshi après Yoshi's Island. C'est un jeu difficile, varié, bien construit, avec un level design charmant et des niveaux intéressants à jouer.Le thème de la laine est adorable et créatif, et en HD sur Wii U le rendu était phénoménal.C'est un titre méconnu qui n'a pas rencontré son public, et c'est un véritable scandale qu'il n'ait pas été repris sur Switch.Cette image est une annonce scred assez cool si ce n'est pas une erreur.Pour info, Yoshi's wooly world est sorti vers 2015, avec des amiibos tout en laine qui sont les meilleurs amiibos selon moi.Il est ressorti avec des animations en stop motion et en 3D sur 3DS, avec des niveaux supplémentaires.Cette réédition serait l'occasion de faire fusionner tout ce contenu en une seule cartouche, et je suis personnellement plus excité à l'idée de pouvoir le refaire que par l'annonce de la Switch 2.