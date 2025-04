vous allez la prendre ?? En plus je suis en congé le 8 Juin au soir ! (et à nouveau en congé direction le japon début aout)dommage que c'est zoné sinon j'aurai acheté DK Bananza sur place au Japonpour le moment, seul ce Mario Kart et DK m'intéresseHS, mon nouveau Laptop 15,6" 32GB RAM :