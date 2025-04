en fait l'histoire de Nintendo c'est un peu en gros celle de Rocky Balboa, petit il devient grand puis tombe de haut en s'étant embourgoisé, remonte sur le ring perd, puis gagne etcLes gens vont réclamer qu'une seule chose des versions Switch 1 de Donkey Bananza...au tarif actuel (Auchan) des jeux comme Kirby le monde oublié c'est à dire 45/49 euros en neuf et en physique.les mecs en plus il osent appeler cela Welcome tourEn fait le soutien en apportant encore des AAA de qualité à la Switch a été pensé sous couvert de maintenir la console Switch.Mario Jamboree, Metroid Prime 4, Pokemon ZA, Kirby Forgotten World ont été dès le départ des jeux Switch 2!Ils ont reculé la sortie de la Switch 2 car la Switch se vendait encore comme des petits...et au final ont downgradé leur jeux pour les présenter comme des jeux Switch alors qu'en vérité dormait tranquillement dans les bureaux les versions Switch 2.Metroid Prime 4 qui a été montré dans le direct d'il y a 5 jours en vérité c'est un jeu Downgradé.On est dans une stratégie totalement différente de BotW où Nintendo devait rapatrié le jeu sur Switch étant donné que la Wii U était un désastre.Les prix indiquent que Nintendo a complétement oublié d'où ils venaient, le désastre de la Wii U...avec une gen de retard technologique voir même 2, ils vendaient leur produits alors qu'on pensait tous à logiquement que les premiers jeux à 80/100 seraient sorti chez Sony ou Microsoft.Maintenant cela répond en vérité à une logique qui découle d'une interrogation concernant la taille mémoire des cartouches. le DVD/BR avaient un avantage leur prix et leur capacité de stockage. La Switch touchait ses limites car pour avoir de plus gros jeu ils fallaient des cartouches chers! Donc voilà Nintendo passe le rubicon du prix en premier pour des jeux qui auront une gen (minimum) de retard sur la concurrence.