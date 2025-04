Nintendo s'est tompé de jour pour présenter sa Switch 2. Je pense que la blague serait mieux passé hier, le 1er avrilEn attendant, voici la pub pour patienter jusqu'au 8 pour les précoBlague à part, tout le monde fait le choqué mais elle sera out of stock en moins d'une heure le 8La fan base est trop forte pour laisser ce prix les décourager. N'empêche, 509€ plus 3 manettes et 2 jeux... On sera proches des 1000€!! C'est cher d'avoir des enfants de nos jours