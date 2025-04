Totalement pour ma part, le nouveau Mario Kart World en monde ouvert a l'air magnifique, un nouveau Donkey Kong en 3D, nouvel Hyrule Warriors, le Switch Online Gamecube, il ne manque à mes yeux que l'annonce d'un nouveau Mario 3D pour que ça soit parfait !Au niveau des prix, c'est vrai que ça pique un peu par contre... ^^ Maintenant j'attends d'en savoir plus précisément sur les jeux du lancement et du gameplay des nouveaux titres ces prochains jours.

Like

Who likes this ?

posted the 04/02/2025 at 02:05 PM by lightside