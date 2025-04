Bonjour,



On est ravi de voir vos avis biaisés sur la switch 2.



On en sait encore rien, mais vous êtes déjà en train de critiquer.



Vous jugez la puissance d'une console sur un trailer d'un jeu qui n'est qu'un prototype et peut très bien évolué graphiquement.



Vous balancez toujours vos arguments sans intérêt sur la puissance de la switch2, comme si vous étiez pas capable de comprendre que la switch 2 est une console portable et que donc on peut pas rentrer la puissance d'une ps5 dans une console portable.



CQFD. Mais trop compliqué pour certains ici.



Vous êtes toujours en train de chialer que nintendo comprend rien à vos demandes, alors que nintendo est tout en haut dans les ventes consoles et qu'il n'a pas besoin de ton avis qui ne prend en compte d'aucune réalité économique (prix de vente d'un produit, cout de revient, cout energétique etc)



Beaucoup ici sont des enfants gatés qui veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul de la cremière pour 100e. Vous vivez juste dans les pays des bisounours...



Tout en achetant une ps5 pro à 800e alors que rien ne justifie ni prix, ni l'interet même de la console.



Aucun jeu n'utilise la puissance de la ps5, et encore moins de la ps5 pro... Ca vous empeche pas d'acheter un produit sans interet.



Mais pendant qu'on attend toujours de voir la puissance infinie des ps5 et les XBX qui sont à peine utilisé par les développeurs, pendant qu'on voit toujours des jeux sortir sur ps4 avec les mêmes graphismes que sur ps5, rien que cette histoire de puissance, ca fait doucement rire, achetez un pc si vous voulez de la puissance, pas une console.



Bref, on voit bien que vous vous ennuyez à spammer votre avis sur la switch 2, incapable d'attendre 15h pour avoir un apercu de la console et des jeux, ca fait des mois que ca relaie des fantasmes de geek sur la puissance illimitée de la switch 2, ca vous fait baver les rumeurs, ca excite certains ici, aucun argument, aucune source, rien...



Le cousin de ma mère qui a entendu un japonais dire nintendo switch 2 DLSS, c'est aussi intéressant que de dire que je viens d'aller aux toilettes.



On s'en fiche.



Mais le buzz, vos fantasmes de geek, y'a que ca qui vous intéresse.