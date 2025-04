Bon l'heure est venue de faire de la place pour un nouveau cycle, parce putain pour un amateur de JV et de console, la Nintendo Switch est une merde infame (ayant eu la variante OG et Lite) et même si le concept est cool, elle ne m'a jamais fait rêver.. sans doute à cause de son gros défautson manque de puissance ainsi que l'absence de gâchettes analogiques.PS: Et perso Zelda BOTW ne m'a pas impressionné plus que çaDONCNEXTETGOOOOO LA SUPER SWITCH