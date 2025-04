Bonjour à tous, désolé pour cette ultra présence en mon premier jour mais je ne pouvais m'empêcher de vous poser cette question : Si demain vous étiez directeur général de Nintendo (ou autre poste stratégique), quel serait le studio que vous achèteriez ? En partant du principe qu'il faut quand même respecter l'esprit Nintendo donc par exemple oubliez Rockstar. Pour moi ça serait la partie jeu de Konami. Ou du moins ceux derrière la série Momotaro et le studio Powerpro aussi qui fait des supers jeux de baseball absolument dingues ! Pour moi ces deux franchises sont totalement Nintendo compatibles. A vous ! (Promis c'est mon dernier sujet)

posted the 04/01/2025 at 02:17 PM by theoucafe