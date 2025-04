N'avait qu'un seul jeu au démarrage ?



Je lis beaucoup d'articles parlant du "line up" avec une liste longue comme le bras de jeux qui arriveront à la sortie de la console.



Mais si comme pour la 1, il n'y avait qu'un seul jeu ?



Moi je prédis en tout cas qu'il y aura un titre sur la console le jour de la sortie et ce titre est un jeu Level 5 dont la licence a fait les belles heures de la Nintendo DS :

Inazuma Eleven.



Le jeu a été reporté à juin et qu'elle est le mois où la switch 2 devrait sortir ? Juin.



Après j'imagine très mal Nintendo proposé plusieurs jeux First party le jour de la sortie au lieu de faire comme à leur habitude, càd lisser les sorties tout au long de l'année.



Mais de mon humble avis, il n'y aura jamais 10 jeux à la sortie de la console.



Je me souviens de la PS2 à son lancement et de l'horrible Orphen ...