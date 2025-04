(Si c'est trop sensible comme sujet, je laisse les modos supprimer l'article et je m'en excuse !)



On est le 1er Avril, alors pourquoi pas parler d'un sujet un peu différent de d'habitude !



En regardant les jeux les plus téléchargés récemment, j'ai vu pas mal de jeux pour adultes (comprendre olé olé) dans le top 200.



Est-ce que c'est le type de jeu auxquel vous avez déjà joué ?