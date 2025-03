Une news qui est passée inaperçue ici il me semble mais Namco Bandai ont récemment annoncés en occident ce remaster d'un sorti sur PS Vita à la base jamais en occident et cette fois ci ca sort enfin traduit en anglais au moins.J'avais eu le plaisir de le faire en import à l'époque, c'est un jeu qui se base exclusivement sur l'univers Gundam Seed (Seed, Seed Destiny et Seed Stargazer) avec plein de MS différents.On crée notre perso on choisit notre camp ZAFT ou l'Alliance Terrienne puis on suit l'histoire de l'anime avec notre perso qui vient s'intégrer dedans, notre perso est très faible au début et on le level up à travers les missions. OST officielles de l'anime présents dans le jeu.Ca sort sur Steam et Switch le 22 mai 2025.