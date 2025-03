Petit avis après une douzaines d'heures sur le jeu (je suis encore clairement au debut)C'est pas un jeu que j'attendais ou que j'avais prévu d'acheter vu le nombre de sorties mais quelques commentaires sur les forums du jeu ont attisé ma curiosité.J'arrive donc pas avec une attendre quelquonque mais ce que je peux dire c'est que le jeu est oufissime.En bref-Mix entre ni-oh pour la progression linéaire et sekiro (pour la parade,ou LOP)-Patte graphique magnifique-Un perso et des cuts scène qui puent la classe-Systeme de combats grisant-Exigeant-Combat de boss contre vipère Insane-ambiance et musiques bien darkDonc on est clairement sur une progression par niveaux à la ni oh ultra lineaire et avec beaucoup de loot,et le système de garde parfaite prise de sekiro .Il faut bien géré l'endurance plus que dans ́es autres jeux du genre car on va être stun très rapidement.3 styles de jeux ,soit les lames duales,moyen dans tout.Soit l'espadon ,l'équivalent d'un build force.Soit la lance ce que j'ai pris car elle est très rapide et procure des bonnes sensations.Cela reste du classique si vous êtres habitué du genre mais la patte graphique,couplé a un héros charismatique, des cinématique tellement classes et des combats de boss de fou font la différence.Balancer un boss comme vipère en 3eme boss de jeu en terme de difficulté et de qualité de sensations c'est une masterclass.Je sais pas si le jeu va arriver à tenir cette cadence sur la longueur car il a l'air méga long et ultra chaud mais je le conseille à ceux qui ont aimé les jeux pré cité et qui veulent manger chaud cet avril.