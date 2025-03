Cyan Worlds (Myst, Riven, Obduction , Firmamant) vient d'annoncer une terrible : suite à l'échec commerciale du Remake de Riven, le studio se voit contraint de licencier 12 personnes de son personnel, voit 50% de l'effectif total du studio.Les frères Miller mettent à disposition un fichier google doc avec les coordonnées, noms et fonctions et développeurs remerciés pour que l'on puisse les aider à retrouver du boulot rapidement :Il est précisé que le développement de Firmament suit sa feuille de route.

posted the 03/30/2025 at 06:12 PM by obi69