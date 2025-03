Désolé pour la qualité HDR. L'upload depuis la PS5 rend le tout terne. C'est mieux sur une TV





En réponse à quelques interrogations sur un sujet précédent, voici un extrait de gameplay datant d'aujourd'hui contre l'ombre du dernier boss de l'histoire.C'est clairement pas le combat le plus difficile, ni le boss le plus vénère. Ça montre juste ce à quoi peuvent ressembler un affrontement avec des persos récents.Dans le jeu, il y a des affrontements qui peuvent durer 10mn ou d'autres où n'importe quel ennemis peut one shot. Y'en a pour tous les goûts.