Pour ma part, je mettrais une note de 6/10.Personnellement je ne m'attendais pas à d'énormes annonces, sachant que la présentation de la Switch 2 arrive dans moins d'une semaine, mais pour une console qui a 8 ans, je trouve ça bien de la part de Nintendo de ne pas abandonner la Switch et de proposer toujours une bonne quantité de jeux, même si plus forcément majeures.Et rien que la présentation de Metroid Prime 4 m'a conquis (dommage qu'on n'a pas de date plus précise sur sa fenêtre de sortie pour l'instant, mais j'espère pour le 2 Avril.)