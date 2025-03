Alors je sais pas pourquoi il n'y a pas eu d'articles mais voilà "Jason Schreier, journaliste à Bloomberg, a déclaré sur ResetEra que ni The Witcher 4 ni Intergalactic: The Heretic Prophet ne sortiront l'année prochaine"

posted the 03/27/2025 at 01:02 AM by skuldleif