Malgré le peu de votes et pour éviter un ultime rappel qui sera de toute façon inutile, je préfère m'arrêter là pour ce duel.- FE Path of Radiance remporte donc ce duel même si pas vraiment équitable vu le faible nombre de votants. J'espère que le prochain duel proposera plus de votes ahem...Merci malgré tout à tous les participants qui ont permis d'établir ce classement.

Who likes this ?

posted the 03/25/2025 at 09:17 AM by mrpopulus