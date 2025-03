Bon même si la date à leak la semaine dernière, Sony vient d'annoncé que Indiana Jones et le Cercle ancien débarquera sur PS5 le 17 avril prochain.Au programme deux éditions :-Jeu de base(version physique) : 79,99 eurosJeu version Premium(Physique aussi) : 109,99 euros-Jusqu'à 3 jours en accès anticipés-Le DLC narratif Indiana Jones et le Cercle Ancien :-L'Ordre des Géants-Un artbook numérique-La Tenue du Temple maudit (bonus in-game)Version collector : pas encore de prix mais sûrement 199,99 comme sur Xbox-Jeu en version physique(ce qui est cool car le jeu du collector Xbox était en démat)- Un boitier jumbo stelbook (plus épais qu'un steelbook classique)- Un globe avec un compartiment secret- Une relique du jeu avec la clé démat au dos- le journal d'indy- des bonus in-game et démat (dont un DLC et un artbook)- 3 jours d'early access en bonus de précommande