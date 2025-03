L'histoire ne nous dira pas les détails ici, mais sachez que le temple de Watazumi sur l'ile de Tsushima au Japon est fermé pour les touristes. Ce temple est notable car il aurait servi de référence à un temple dans le jeu vidéo Ghost of Tsushima, le sanctuaire de la Roche Écarlate, et qu'après une grosse tempête l'ayant détruit en 2020 les fans du jeu du monde entier ont cotisé pour sa restauration.Aujourd'hui on apprend que la visite du temple est bannie pour les touristes, aussi bien locaux qu'étrangers, et que les organisateurs ont fait appel à la police pour enquêter sur ce qui semble être un acte de vandalisme. Les organisateurs dénoncent des actes "impardonnables et irrespectueux".Depuis le succès de Ghost of Tsushima, des actes malveillants sur Watazumi s'accumulaient au point d'avoir notamment eu un grave accident impliquant des touristes coréens.