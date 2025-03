Bon plans pour les collectionneurs audiophiles, l'éditeur de vinyle Wayo Record a lancé une semaine de soldes avec jusqu'à -70% sur certains références.On trouve notamment les excellentes OST de la série Ys, Bayonetta, Metal Slug X, Space Cobra, Baki, Mr Nutz, ou encore Grandia 2 à prix cassé, et l'album orchestral de Final Fantasy X (Fleeting symphony) est une pure merveille.Autre coup de coeur à prix cassé, -Kirite - le story album solo de Yasunori Mitsuda, écrit par Masato Kato (Chrono, Xenogears, Another Eden), aux ambiances et sonorités proches de Chrono Cross, l'âge d'or du compositeur.

Who likes this ?

posted the 03/22/2025 at 10:35 AM by nekopirate