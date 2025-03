La vague de licenciements continue de frapper durement l'industrie du développement de jeux vidéo, touchant cette fois PLAION, la société mère du développeur de Kingdom Come: Deliverance, Warhorse, et de l'éditeur Deep Silver, ainsi qu'une filiale du groupe Embracer. Ce studio a licencié plus de 1 400 employés au cours des dernières années.



L'information provient d'Alessandra Minuz, responsable de la communication chez PLAION, qui a partagé dans un récent post LinkedIn que l'entreprise traverse actuellement une vague de suppressions d'emplois. Alessandra a révélé qu'elle sera licenciée d'ici avril, laissant entendre que tous les employés concernés seront congédiés dans la semaine et demie à venir.



Il n'est pas clair si seul le bureau de Milan de PLAION, où Alessandra est basée, est touché, ni combien d'employés sont concernés. Selon l'entreprise, PLAION emploie environ 2 200 personnes, dont 30 à 40 travaillent à Milan. Des demandes de précisions ont été faites auprès du studio pour obtenir plus de détails sur le nombre de postes supprimés.



Coïncidence ou non, au moment où Alessandra a annoncé les licenciements, Mat Piscatella de Circana a partagé que, en termes de profits, les ventes du premier mois de Kingdom Come: Deliverance II en février 2025 étaient plus de cinq fois supérieures à celles réalisées par le premier Kingdom Come: Deliverance lors de son lancement en février 2018.



Avec un tel succès financier et des éloges reçus par KCD2 de la majorité de la communauté de joueurs, les licenciements chez PLAION suscitent des interrogations, amenant à se demander s'il s'agit encore d'une "restructuration" chez Embracer, qui avait précédemment signalé une baisse de 35 % des ventes nettes de jeux PC/consoles d'avril à décembre 2024, comparé à la même période en 2023.