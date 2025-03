Moyenne Metacritic : 83

Moyenne Opencritic : 84

Nombre de test : 50 ( provisoire)

Critique positive : 44( provisoire)

Critique moyenne : 6 ( provisoire)

Critique Négative : 0 ( provisoire)

Quelques Tests et avis

Assassin's Creed Shadows est un autre jeu solide de la série qui offre un monde naturel merveilleusement rendu, bien qu'il ne soit pas aussi unique qu'il aurait pu l'être à l'origine. Le mélange typique de furtivité et d'action est toujours agréable et est maintenant réparti entre deux protagonistes, bien que le passage de l'un à l'autre puisse s'avérer fastidieux. Les fans de la franchise devraient être satisfaits, à défaut d'être impressionnés.



[La question de savoir si Assassin's Creed Shadows est le meilleur jeu de la série dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez la furtivité tactique, le jeu est à la hauteur. Si vous préférez les combats difficiles, la force écrasante de Yasuke vous laissera peut-être sur votre faim.

Assassin's Creed Shadows est l'un des meilleurs jeux de la série depuis dix ans. L'attention méticuleuse des développeurs pour les détails et la grande qualité générale, en particulier au niveau de la réalisation, ont donné naissance à un titre véritablement recommandable qui pourrait véritablement marquer une nouvelle ère pour cette franchise de longue date.

Expansif, détaillé et soigné, Assassin's Creed Shadows est un fantastique jeu d'exploration et de furtivité à l'esthétique japonaise magnifique, quelque peu amoindri par une histoire mince, une narration maladroite et des choix de conception qui brisent l'immersion. Malgré cela, il s'agit d'une entrée en matière tout à fait agréable dans la série pour les fans désireux d'explorer le Japon médiéval.



Assassin's Creed s'est battu pour trouver son identité pendant plus d'une décennie, et grâce à Shadows, il l'a enfin redécouverte. Certes, les combats sont parfois maladroits et certains éléments de l'histoire sont mal placés (en particulier l'histoire de Yasuke), mais Shadows est exactement ce dont Assassin's Creed avait besoin pour prouver qu'il a encore un cœur qui bat la chamade. Que vous cherchiez à explorer le magnifique monde du Japon féodal, à prendre d'assaut les portes d'un château ennemi ou à tomber amoureux des nombreux PNJ qui peuplent son univers, Assassin's Creed Shadows est un régal immersif qui s'impose comme le meilleur jeu Assassin's Creed depuis Black Flag.



J'ai vécu quelques moments vraiment cool en jouant à Assassin's Creed : Shadows, mais après 40 heures de jeu, tous ces moments se sont perdus dans le temps comme des larmes sous la pluie. Ce nouveau Creed a quelques idées intéressantes pour bousculer la formule, mais aucune d'entre elles n'est assez bonne pour que cela compte. Dans l'ensemble, tout potentiel de grandeur a été gâché pour une autre occasion de faire un très gros jeu.