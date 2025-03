J’ai eu l’incroyable opportunité de créer un tout nouveau studio au sein des PlayStation Studios de Sony. Ce studio s’appelle Dark Outlaw. Et depuis quelque temps, Dark Outlaw Games travaille discrètement dans l’ombre. Le moment venu, quand on aura quelque chose à partager, on sortira à la lumière. Mais, tu sais, pour moi, l’histoire tourne autour du jeu, pas du studio. C’est pour ça qu’on ne fait pas de grandes annonces ou qu’on ne crie pas ça sur tous les toits. Ce qui compte, c’est d’avoir quelque chose de solide à montrer, non ? Et avoir le privilège de faire tout ça avec Sony, en tant que nouveau studio first-party, c’est vraiment un honneur. Sony ne crée pas de studios internes tous les quatre matins. Donc avoir cette chance, c’est à la fois très motivant et extrêmement gratifiant. Je suis vraiment impatient de pouvoir en dire plus !

En ce moment, on est en pleine phase de recrutement, mais on reste assez discrets. Ça fait un petit moment qu’on a démarré, tranquillement. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails sur ce qu’on fait exactement, mais comme on en parlait, l’idée c’est de souder l’équipe, de faire en sorte que les idées s’alignent, de les tester… Tu sais, au fond, je reste un programmeur, donc j’ai toujours cette envie de vérifier si nos hypothèses tiennent la route, si ça fonctionne vraiment. C’est super excitant, et j’adore le fait qu’à ce stade de ma carrière, on me donne encore ce genre d’opportunités. Et il y a toujours cette envie d’accrocher un nouveau disque au mur, si tu vois ce que je veux dire. Se dire : est-ce qu’on peut apporter quelque chose de neuf aux joueurs, les surprendre, créer une nouvelle licence ou quelque chose de vraiment excitant, voire un peu risqué ? C’est ça qui me fait sauter du lit chaque matin.

Jason Blundell (producteur sur Call of Duty: Black Ops, directeur du design de la campagne sur Call of Duty: Black Ops II, directeur pour la campagne et les modes Zombies de Call of Duty: Black Ops III, ainsi que réalisateur et producteur pour la campagne et les modes Zombies sur Call of Duty: Black Ops IIII) parle de Dark Outlaw Games dans le tout dernier épisode du Bonus Podcast de Jeff Gerstmann.A noter que Jason Blundell est studio head et réalisateur chez Dark Outlaw Games.