Dans le Japon des années 60, Hinako Shimizu vit à Ebisugaoka, une petite ville isolée, nichée au cœur d'un col montagneux. Comme les autres adolescentes de son âge, elle mène une vie somme toute ordinaire. Mais son existence bascule le jour où une brume épaisse envahit Ebisugaoka, plongeant la ville dans la désolation et donnant naissance à d'indicibles atrocités.



Condamnée à errer dans les rues sinistrées de la ville, Hinako devra faire preuve d'ingéniosité et de détermination pour survivre. Partagée entre un choix inévitable, hésitant à tout abandonner, elle doit décider si elle acceptera l'élégance et la beauté, ou si elle succombera à la folie et à la monstruosité.



Une histoire marquée par des choix impossibles, où la terreur peut se transformer en beauté, et où la beauté peut dissimuler la terreur.

La protagoniste du jeu, une adolescente en souffrance, luttant constamment pour répondre aux attentes de ses amis, de sa famille et de la société. La joie de vivre qui l'animait étant enfant s'est lentement éteinte, tout comme le sourire qu'elle avait l'habitude d'afficher.

Le site officiel de Konami propose des informations supplémentaires concernant l'histoire et l'héroïne de Silent Hill f :Il semble que l'intrigue mette en avant l'attirance de Shimizu Hinako pour l'apparence physique d'un certain personnage, avec des choix douloureux à faire. Il est possible qu'elle soit amoureuse du personnage masculin aperçu à plusieurs reprises dans le récent trailer, et qu'elle soit prête à tout pour conserver sa beauté, quitte à sacrifier ses camarades, même au prix de leur vie, pour éviter d'être défigurée ou blessée (c'est une supposition de ma part).Si vous avez manqué les derniers détails sur l'aspect psychologique et la violence du jeu, retrouvez toutes les informations dans mon article précédent ici grâce a l’évaluation ESRB Ratings (armes, violences, 3e personne etc).Quoiqu'il en soit, on a hâte d'en voir plus (et surtout du gameplay).