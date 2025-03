On revient aujourd'hui sur l'histoire d'Atari, ou plus exactement ses débuts, dans ce que l'on pourrait appeler la période Nolan Bushnell.On s'intéresse notamment à la création de la société, à ses premiers succès, mais également à ses premières difficultés, tout cela avec beaucoup d'anecdotes totalement inédites.A déguster sans modération ...

posted the 03/15/2025 at 01:51 PM by jedi