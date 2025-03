Selon Bloomberg, Ubisoft Entertainment est sur le point de créer une nouvelle entité qui regrouperait certaines de ses licences les plus emblématiques comme Assassin’s Creed et cherche d'ores et déjà à vendre une participation minoritaire à des investisseurs.Parmi les potentiels clients, on retrouve Tencent, déjà actionnaire d'Ubisoft, ainsi que des fonds d’investissement français et étrangers (Savvy Games Group ?). Ubisoft aurait déjà demandé aux intéressés de soumettre des offres préliminaires d'ici la fin du mois, bien que rien ne soit encore définitivement décidé.D’après les sources proches du dossier, la valorisation de cette entité pourrait même dépasser celle d’Ubisoft dans son ensemble, dont la valeur boursière a dégringolé à 1,7 milliard d’euros, après quatre années consécutives de baisse.Ubisoft a également connu une baisse de près de 50% de ses ventes au dernier trimestre, avec un chiffre d’affaires de 318 millions d’euros. Dans un contexte de réduction des coûts, Ubisoft a fermé trois studios et abandonné plusieurs projets.A noter que l'éditeur français a évoqué dans son dernier rapport financier un "examen de diverses options stratégiques et capitalistiques" pour maximiser la valeur de ses franchises et actifs. Ce qui explique les récentes rumeurs parlant d'une potentielle vente d'une ou plusieurs franchises à Microsoft, Electronic Arts et "d'autres noms de l'industrie".