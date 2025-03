Depuis un moment j'ai eu de nombreuses conversations avec des fans de Xenoblade et vu des vidéos sur la scène finale du DLC de Xeno 3 : un avenir retrouvé. Je remarque que pour beaucoup ils sont sur à mort que le créateur de Xenoblade via cette scène stipule clairement que Xenoblade va être rattaché à Xenosaga voir Xenogear d'où les clins d’œil dans les différents Xenoblade....je n'y ai jamais cru et je trouve que Damien Mecheri explique parfaitement le pourquoi ca ne sera pas le cas :Bien sur la vidéo spoil à fond