Mark Cerny a révélé à Digital Foundry que son équipe et lui prévoit d'avoir quelque chose de très similaire au FSR 4 en terme de qualité de disponible pour les jeux sur PS5 Pro en 2026 qui sera la prochaine évolution du PSSR.Je suis entrain traduire l'interview de Cerny, les détails seront rajouté dans les prochaines minutes.Cerny dit que son objectif est d'avoir quelque chose de très proche de la qualité de FSR 4 comme prochaine évolution du PSSR qui sera disponible en 2026.FSR 4 est premier résultat du partenariat en AMD et Sony avec Project Amethyst.L'objectif pour 2025 est de travailler avec les développeurs pour intégrer le PSSR dans leurs titres. En parallèle, ils ont déjà commencé à implémenter le nouveau réseau neuronal sur la PS5 Pro.« RDNA 4 et le hardware de la PS5 Pro sont des conceptions complètement distinctes, c'est pourquoi je parle de « réimplémentation » sur la PS5 Pro lorsque je parle du nouveau réseau pour l'upscale utilisé dans FSR 4. J'attends avec impatience un avenir avec des fonctionnalités matérielles co-développées pour le machine learning qui augmenteront considérablement l'interopérabilité. »« Il y a en réalité deux objectifs, l'un à court terme et l'autre à plus long terme », explique Cerny. « L'objectif à court terme est de co-développer des architectures de réseaux neuronaux et des stratégies de formation pour les graphismes de jeu. Nous sommes plus forts ensemble que séparément, il est donc tout à fait logique de combiner certaines de nos ressources pour résoudre ces problèmes. Et comme nous avons commencé cette collaboration sérieusement fin 2023 (lorsque le développement du PSSR se terminait), je suis heureux de dire que des résultats ont déjà été obtenus.« L'objectif à plus long terme est de travailler ensemble pour créer une architecture matérielle plus idéale pour le machine learning, quelque chose capable de traiter les réseaux neuronaux nécessaires aux graphismes de jeu à grande vitesse. La PS5 Pro a été une merveilleuse expérience d'apprentissage pour nous ici au SIE, et bien sûr, AMD possède une quantité incroyable de connaissances grâce à sa feuille de route RDNA multigénérationnelle. Encore une fois, il est tout simplement logique de combiner ces expertises.Et il semble que les principales améliorations de la PS5 Pro, à savoir le ML et le ray tracing, pourraient également être au cœur des préoccupations d'Amethyst. Avec la révélation de RDNA 4, AMD a présenté une démo de magasin de jouets utilisant une gamme de techniques - le path tracing soutenu par des technologies de rendu neuronal, y compris une techno de denoising qui semble représenter la version d'AMD du Ray Reconstruction de Nvidia, considérez cela comme un upscaler pour RT. Est-ce que cela fait partie d'Amethyst ?"Tout ce que je peux dire, c'est de rester à l'écoute ! Notre collaboration avec Amethyst offre de nombreuses opportunités, et nous savons que le ray tracing est une part importante de l'avenir graphique."« FSR 4 et cette nouvelle évolution de PSSR sont un paradigme pour notre avenir. À l’avenir, nous prévoyons d’avoir nos propres implémentations de chacun des algorithmes développés grâce à cette collaboration », explique Cerny. « Et il se peut qu’il y ait de légères modifications dans notre monde, car les objectifs techniques pour le développement de jeux sur console et sur PC ont tendance à être légèrement différents. Par exemple, comme je l’ai dit dans la vidéo technique de la PS5 Pro en décembre, le 60 FPS est très important dans le monde des consoles, mais le monde du PC ne pense pas tout à fait au framerate de la même manière. »Cerny estime que le matériel ML de la PS5 Pro est capable d'exécuter FSR 4 sans réarchitecture significative."C'est notre objectif, et nous pensons pouvoir y parvenir", dit-il. "Le chiffre de performance maximal de la PS5 Pro est de 300 TOPS 8 bits sans sparsity, ce qui se compare très bien aux GPU AMD récemment sortis. Nous ne pensons pas que le sparsity soit utile pour cet algorithme de mise à l'échelle particulier."Le sparsity est une fonctionnalité du hardware ML qui n'est pas prise en charge dans Pro, mais qui est prise en charge dans RDNA 4. Elle fait référence à une technique dans laquelle une partie importante des données ou des calculs dans un réseau neuronal est intentionnellement réduite ou ignorée pour améliorer l'efficacité. Nous pensons que Nvidia a utilisé le sparsity pour augmenter les performances DLSS dans la génération RTX série 30 "Ampère".« RDNA 4 et le matériel de la PS5 Pro sont des conceptions complètement distinctes, c'est pourquoi je parle de « réimplémentation » sur la PS5 Pro lorsque je parle du nouveau réseau de l'upscaleutilisé dans FSR 4. J'attends avec impatience un avenir avec des fonctionnalités matérielles co-développées pour l'apprentissage automatique qui augmenteront considérablement l'interopérabilité. »