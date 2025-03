(1991)Première plaie déstabilisant le mondeDe la nature veut-on creuser la tombeUn linceul, cercueil recouvert de feuilles mortesLes pluies acides ont semé le deuilForêt amazonienne, paradis sur terreVirée sur compte en banque sous forme de billets vertsAmnésie, trou de mémoire, trop tardLa couche d'ozone est victime de l'histoireD'hommes stupides ne pensant qu'à court termeMais le 494 + seven traîne (Maisons-Alfort)Dans les parages et fier de sa statureUne fois de plus la terre paye en natureUn conquistador est un con qui s'adoreSa seule devise est d'acquérir de l'orLa conclusion que je donne à cette analyseEst que leur seule devise reste la deviseUne secte abjecte injecte dans l'économieLe narco-dollar et Solaar en est l'ennemiUn homme en blouse blancheFabrique de la poudre blancheEt dans l'ombre le cauchemar commenceLe cinq cents one blâme, l'infâme dealer de cameDon't le siège social se trouve sur le macadamDonc stop, tel est mon vote sans équivoqueÇa te choque, je m'en moque, la vie n'est pas un jack potL'homme en blouse te blouze, il te pique ton flouzeQu'il cherche à investir dans l'Europe des douzeBecause, sa cause est la dose qu'il propose sans pauseEn un mot, il impose l'overdoseAccumule un pécule qu'il calcule sans cesseIl vole les imbéciles mais brefLa conclusion que je donne à cette analyseEst que leur seule devise reste la deviseDoublement, triplement, indubitablement hardcoreForts soyons et mettons-nous d'accordJe, tu, il, en fait nous sommesTous pour que dure l'avenir de l'hommeQue dire alors de la colombe de la paixElle bat de l'aille la belle, c'est un faitA cause de la folie meurtrièreIls courent vers le prix Nobel de la guerreA l'heure où la joie laisse place à la douleurOù l'inquiétude laisse place à la peurOn abandonne, détruit, toute idée de vieEst-ce une philosophie?Guerre, drogue, pollution, conclusionLa situation me scandaliseLeur motivation lorsque je l'analyse