MoreFun Studios, filiale de Tencent Games fondée en 2010, s'est imposée comme un acteur majeur dans le développement de jeux vidéo, avec des bureaux à Shenzhen, Pékin et Shanghai. Le studio est composé de trois entités : Magician, Magic Mirror et Devil. Au fil des ans, MoreFun Studios a enrichi son portfolio avec des titres variés, mêlant innovation et qualité.Roco Kingdom: WorldRoco Kingdom: World est un MMORPG en monde ouvert développé par MoreFun Studios, prévu pour une sortie au second semestre 2025. Le jeu plonge les joueurs dans le Royaume de Roco, un univers vibrant où ils peuvent explorer divers biomes, capturer des créatures appelées Roco et participer à des batailles engageantes. Le jeu combine l'exploration de style Genshin Impact avec des mécaniques de capture de créatures rappelant Pokémon. La première phase de test bêta en Chine a débuté le 19 août 2024.One Piece: AmbitionOne Piece: Ambition est un jeu de combat mobile en 3D développé par MoreFun Studios en collaboration avec Bandai Namco Shanghai, exclusivement pour le marché chinois. Basé sur la célèbre série animée et manga *One Piece*, le jeu permet aux joueurs d'incarner leurs personnages favoris et de s'affronter dans des combats dynamiques tout en explorant des lieux emblématiques de la série. Le jeu a été officiellement lancé le 19 décembre 2024.The Hidden OnesPrévu pour 2025, The Hidden Ones est un jeu de combat d'action en 3D qui plonge les joueurs dans un univers mêlant arts martiaux mythiques et action intense. Initialement annoncé en 2022 sous le nom de *Hitori no Shita: The Outcast*, le jeu a évolué pour offrir une expérience immersive sur PC, iOS et Android. Les joueurs incarneront Zhang Chulan, un jeune artiste martial confronté à des forces cherchant à s'emparer des techniques enseignées par son grand-père. Le gameplay promet des combats dynamiques, du parkour et une esthétique sombre et réaliste.En somme, MoreFun Studios continue de diversifier son catalogue avec des jeux innovants et immersifs, renforçant ainsi sa position dans l'industrie du jeu vidéo.