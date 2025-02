Pour ce qui ne joue pas à Astrobot, voici des petites infos sur le Pokemon Direct de demain:Un nouveau jeu multijoueur:qui serait ambitieux et se rapprochant d'un gameplay façon Overwatch ou Marvel Rivals.Une approche faisant intervenir des armes façon Splatoon mais bien évidemment on fera aussi le rapprochement avec Palworld.On ne sait pas si c'est en réalité le projet Synapse qui avait déjà fuité (anciennement Rodeo: jeu Pokemon orienté multijoueur dont une de ses mécaniques principales serait en effet de chevaucher des monstres de poche et d'envoyer des Pokeballs sur ceux que l'on souhaite capturer depuis leur dos.)N'étant pas un spécialiste de Pokémon, j'ai cru voir aussi la rumeur d'une compilation d'ancien titres Pokémon (première gameboy). Je me trompe peut-être et peut-être c'est déjà sortieet sans surprise on peut imaginer aussi la présence logique de Pokémon AZ qui sort cette année exclusivement sur Switch. La date de sortie serait le 27 juin (leak)