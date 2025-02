Vous connaissez Viktor Tsoi et le groupe Kino ? Je l'ai découvert par hasard à travers un simple commentaire (c'était au sujet des soldats nord coréens en zone erreur 404) et ça a de la gueule (la pop musique russe m'a aussi agréablement surpris).

posted the 02/25/2025 at 08:52 AM by sussudio