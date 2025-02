non, je blague...



alors je l'ai vu et ça vaut quoi?



Ce n'est pas un mauvais films mais pour autant ce n'est pas un bon film non plus.



mon test rapide pour savoir ce qu'il vaut:

est-ce que je le conseillerais à un ami?



he bien non.



l'histoire n'est pas bien intéressante et on voit que c'est un truc sans doute pas très bien écrit qui a subi des retouches pour tenter de le rendre digeste.



Je n'ai pas souvenir de vrais scènes dantesques ou puissantes comme dans le soldat de l'hiver.



Au box-office cela avait relativement bien démarré mais là en deuxième apparemment l'avion est en panne d'essence avec sans doute un bouche à oreille pas fantastique.



Autre question que je me pose souvent pour savoir si c'est un bon film: est-ce que j'aimerai le revoir plus tard en blue-ray?

La réponse est totalement NON, le film n'apporte vraiment pas grand chose.

Il aura servi a recollé quelques trucs: Eternals et surtout l'ancien Hulk (celui oficiellement dans la Timeline avec Edward Norton)



Ce qui m'a un peu embêté c'est la qualité des Fxs...avec les problèmes du MCU, on pouvait pensé que face au désamour du grand public et sans doute d'une partie des fans de comics, ils allaient s'appliquer et bien en fait non...on peut même deviner que certains plans sont en mode vitesse raide afin de ne pas être choqué par la faiblesse.



Un final bof, un méchant pas ouf ou plutôt justement ils auraient du plus l'utiliser, içi on nous bassiné avec Harrisson Ford et

Des persos useless la veuve noire israélienne ou encore on regrettera que le soldat Barnes présent soit cantonné à une vague scène surprise bâclée car avec un Hulk Rouge on aurait pensé que cela aurait la moindre des choses d'apporter un coup de main à son pote.



ils auront donc "dopé" Sam Wilson dont le Captain America ressemble plus à un Iron man dopé à la technologie du Wakanda. Il fallait bien cela pour tenter de le légitimer comme chef des Avengers...on se retrouve donc une situation ubuesque de discrimination positive, il n'a pas obtenu son job pour sa force ou ses actes de bravoures mais parce que voilà on lui léguer le bouclier....un choix donc romantique de Steve Rogers et qui sera expliqué comme suit dans ce dernier film: Captain America est l'espoir mais lui sera monsieur tout le monde pour le peuple.